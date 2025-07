Mercredi 9 juillet 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Eyjafjallajökull", un film sorti en 2013, réalisé par Alexandre Coffre, avec Valérie Bonneton et Dany Boon dans les rôles principaux.

L'histoire en quelques lignes...

Alain (Dany Boon) et Valérie (Valérie Bonneton) est un couple divorcé qui se déteste cordialement. Ils sont tous les deux en route pour le mariage de leur fille en Grèce. Malheureusement pour eux, le vol est annulé à cause de l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull.

Contraints de trouver une solution alternative pour se rendre au mariage à temps, ils se retrouvent forcés de voyager ensemble à travers l'Europe. Ce voyage improvisé et semé d'embûches les conduit à vivre une série d'aventures rocambolesques et de situations cocasses. Leurs disputes incessantes, leur mauvaise foi et leurs tentatives de se saboter mutuellement créent des scènes hilarantes.

Au fur et à mesure de leur périple, malgré leur animosité affichée, des souvenirs de leur vie commune et des moments de complicité refont surface. Le film explore avec humour les dynamiques d'un couple post-divorce, la difficulté de tourner la page et la possibilité d'une réconciliation, ou du moins d'une trêve, face à l'adversité.

"Eyjafjallajökull" est une comédie rythmée et pleine de rebondissements, qui joue sur l'opposition de deux caractères forts pris au piège d'une situation imprévue, les forçant à se confronter à leur passé et à leur relation complexe.