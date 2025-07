Le film "Poissonsexe" d'Olivier Babinet diffusé sur France 4 samedi 12 juillet 2025 (vidéo)

Samedi 12 juillet 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Poissonsexe" un film franco-belge d'Olivier Babinet, sorti en 2020, qui mêle comédie romantique et science-fiction.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler.

Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce problème scientifiquement. Le hic, c'est qu'à Bellerose il y a seulement trois femmes en âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs enfants.

Pourtant, un jour, en sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à tomber amoureux.

Sur fond de crise écologique, cette comédie romantique et décalée suit un scientifique solitaire en quête de sens et de paternité. Le film explore avec humour et délicatesse le désir de transmission et la beauté du vivant.

Avec : Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen, Sofian Khammes, Jean-Benoît Ugeux, Alexis Manenti, Okinawa Guerard-Valérie, Edson Anibal, Justin Eng...

Le film est déconseillé aux moins de 10 ans.