"Le grand restaurant" avec Louis de Funès à revoir sur TFX dimanche 13 juillet 2025 (vidéo)

Dimanche 13 juillet 2025 à 20:50, TFX rediffusera "Le grand restaurant", un film culte de 1966, réalisé par Jacques Besnard, avec Louis de Funès.

L'histoire en quelques lignes...

Louis de Funès incarne Septime, le propriétaire tyrannique et passionnément perfectionniste d'un grand restaurant parisien très réputé. Septime est obsédé par la qualité de son établissement, de la cuisine au service, et terrorise son personnel avec ses exigences démesurées et ses colères homériques.

Un soir, alors qu'il s'apprête à célébrer l'anniversaire du Président Novalès (interprété par Folco Lulli), un chef d'État étranger en visite officielle à Paris et grand amateur de gastronomie française, un événement imprévu et extravagant va bouleverser sa vie et celle de son restaurant.

Pendant le dîner d'anniversaire, le Président Novalès disparaît mystérieusement, volatilisé alors qu'il se trouve seul avec Septime pour la dégustation du gâteau. Septime est évidemment le principal suspect. D'abord interrogé par l'inspecteur Grosmorand (Bernard Blier), Septime se retrouve malgré lui entraîné dans une incroyable intrigue internationale...