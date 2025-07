Le film "Conte d'été" d'Éric Rohmer rediffusé sur T18 dimanche 13 juillet 2025

Dimanche 13 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Conte d'été", un film réalisé par Éric Rohmer, sorti en 1996 au cinéma, et qui fait partie du cycle des « Contes des quatre saisons » du réalisateur.

L'histoire en quelques lignes...

Gaspard, un jeune étudiant en mathématiques et musicien, passe ses vacances d'été à Dinard, en Bretagne. Il attend l'arrivée hypothétique de Léna, dont il se dit amoureux. Pendant qu'il patiente, il rencontre Margot, une étudiante en ethnologie qui travaille comme serveuse. Ils développent une amitié platonique, passant du temps à discuter de leurs vies et de leurs sentiments.

Par la suite, Gaspard fait la connaissance de Solène lors d'une soirée. Rapidement, il se retrouve à jongler entre les attentions de trois jeunes femmes : Léna, sa potentielle petite amie attendue ; Margot, avec qui il partage une complicité intellectuelle et amicale ; et Solène, qui le séduit par son assurance et son audace.

Gaspard se retrouve alors dans un dilemme sentimental, incertain de ses propres désirs et de la femme avec laquelle il veut réellement être.

Le film explore les hésitations, les non-dits et les jeux de séduction subtils qui se jouent entre les personnages, mettant en lumière l'indécision du jeune homme et la complexité des relations amoureuses naissantes.