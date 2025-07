"Marius et Jeannette" de Robert Guédiguian sur France 5 mardi 15 juillet 2025 (vidéo)

Mardi 15 juillet 2025 à 20:55, France 5 rediffusera "Marius et Jeannette", une chronique sociale et romantique se déroulant dans le quartier populaire de l'Estaque à Marseille réalisée par Robert Guédiguian en 1997.

L'histoire en quelques lignes...

Jeannette (Ariane Ascaride), une mère célibataire d'une quarantaine d'années, élève seule ses deux enfants et travaille comme caissière dans un supermarché. Sa vie est faite de petits boulots et de difficultés quotidiennes. Un jour, alors qu'elle travaille à la démolition d'un mur dans sa cour pour agrandir son appartement, elle fait la connaissance de Marius (Gérard Meylan), un grutier réservé et solitaire, qui travaille sur le port et semble porter un lourd passé.

Leur rencontre est d'abord marquée par la méfiance et la pudeur. Jeannette est indépendante et n'a pas l'habitude de se laisser aider, tandis que Marius est un homme de peu de mots. Cependant, peu à peu, une tendresse se développe entre eux. Marius commence à l'aider dans ses travaux, et ils partagent des moments simples qui les rapprochent.

Autour de Marius et Jeannette gravite une galerie de personnages hauts en couleur, typiques du quartier de l'Estaque : Dédé, l'ami fidèle et philosophe de Marius ; Monique, la sœur de Jeannette ; et d'autres voisins et amis qui partagent leurs joies et leurs peines.

Leur histoire d'amour naissante est mise à l'épreuve par les doutes de Jeannette, son passé amoureux douloureux, et les non-dits de Marius.

Le film explore les thèmes de la résilience, de la reconstruction de soi, de l'importance de l'amour et de l'amitié pour surmonter les épreuves de la vie, le tout ancré dans un contexte social réaliste.