Le film "En eaux troubles" avec Jason Statham rediffusé sur TF1 dimanche 20 juillet 2025 (vidéo)

Dimanche 20 juillet 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "En eaux troubles", un film de Jon Turteltaub avec Jason Statham sorti en 2018 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Jonas Taylor (Jason Statham), un plongeur-sauveteur expérimenté, est hanté par un incident passé où il a dû abandonner une partie de son équipage après avoir affirmé qu'une créature marine gigantesque avait attaqué leur sous-marin. Son récit est mis en doute, et sa carrière en prend un coup.

Cinq ans plus tard, il est rappelé à l'action lorsque l'équipage d'une station de recherche sous-marine de pointe, le "Mana One", se retrouve piégé au fond de la fosse des Mariannes. Le problème ? Ils ont percé une thermocline, une couche d'eau froide qui retenait prisonnier dans les abysses un requin que l'on croyait disparu depuis des millions d'années : le Mégalodon, un prédateur préhistorique de 23 mètres de long.

Jonas est le seul à avoir l'expérience nécessaire pour tenter de les secourir. Il doit affronter ses propres démons et se confronter à cette bête colossale pour sauver les scientifiques pris au piège. Cependant, une fois le Mégalodon libéré des profondeurs, il remonte à la surface et menace des zones peuplées, semant la panique sur son passage.

L'équipe du Mana One, avec Jonas en tête, doit alors trouver un moyen de vaincre le Mégalodon avant qu'il ne cause une catastrophe mondiale, menant à une confrontation spectaculaire entre l'homme et la plus grande machine à tuer que l'océan ait jamais connue.