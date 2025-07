"La cour des miracles" avec Rachida Brakni et Gilbert Melki sur France 2 dimanche 20 juillet 2025 (vidéo)

DImanche 20 juillet 2025 à 21:10, France 2 diffusera "La Cour des miracles", un film français réalisé par Carine May et Hakim Zouhani sorti en 2022 au cinéma, inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

L'école Jacques Prévert est menacée par l'arrivée d'un nouvel établissement scolaire "bobo-écolo" flambant neuf à proximité. Pour contrer cette menace et attirer de nouveaux élèves, Zahia (Rachida Brakni), la directrice de l'école, fervente partisane de la mixité sociale, s'associe à Marion (Anaïde Rozam), une jeune institutrice pleine d'idées, venue de la campagne avec un projet d'école verte.

Le défi est de taille : elles doivent composer avec une équipe pédagogique hétéroclite, parfois démotivée et pas toujours ouverte aux nouvelles méthodes. Le film explore les dynamiques de cette équipe d'enseignants, leurs motivations, leurs difficultés et leurs efforts pour réinventer l'école dans un environnement social complexe.

"La Cour des miracles" est un film choral qui met en lumière les failles du système éducatif français, notamment en ce qui concerne la mixité sociale et les disparités entre les établissements. Cependant, il le fait avec humour et tendresse, offrant une réflexion sur l'importance du collectif enseignant et la possibilité de trouver des solutions face aux défis de l'Éducation nationale.