"L'Hôtel de la plage" à revoir sur T18 dimanche 20 juillet 2025 (vidéo)

Dimanche 20 juillet 2025 à 20:50, T18 rediffusera "L'Hôtel de la plage", un film réalisé par Michel Lang, sorti en 1978 au cinéma, avec Sophie Barjac, Myriam Boyer, Daniel Ceccaldi, Michèle Grellier et Guy Marchand.

L'histoire en quelques lignes...

Le film nous nous plonge dans l'ambiance des vacances d'été dans un hôtel familial en Bretagne. Il dépeint un kaléidoscope de personnages de tous âges, dont les chemins se croisent au gré des joies, des peines et des péripéties estivales.

L'intrigue principale se déroule autour de diverses relations : le couple Dubol (Guy Marchand et Myriam Boyer) navigue entre routine et désir de renouveau, tandis qu'une bande d'adolescents découvre les premiers émois amoureux et les bêtises de leur âge. À leurs côtés, des habitués plus âgés de l'hôtel observent le ballet des jeunes avec un mélange de tendresse et de nostalgie, et les employés de l'hôtel gèrent le quotidien avec plus ou moins de bonne humeur.

Au fil des jours, des flirts naissent, des cœurs se brisent, des secrets sont révélés et des moments de pure complicité alternent avec des instants de solitude.

Le film est une chronique douce-amère des vacances d'été, explorant des thèmes intemporels comme l'amour, l'amitié, la famille, le temps qui passe et le passage à l'âge adulte.

"L'Hôtel de la plage" est particulièrement apprécié pour son atmosphère légère mais nostalgique, ses dialogues souvent drôles et ses personnages attachants, portés par une distribution d'acteurs emblématiques de l'époque. C'est un film qui, par sa justesse, continue de résonner auprès du public.