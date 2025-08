Le film "Angèle et Tony" d'Alix Delaporte rediffusé sur France 4 jeudi 7 août 2025 (vidéo)

Jeudi 7 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Angèle et Tony", un film réalisé par Alix Delaporte, sorti en 2010 au cinéma, avec Clotilde Hesme et Grégory Gadebois.

L'histoire en quelques lignes...

Le film raconte l'histoire d'Angèle (Clotilde Hesme), une jeune femme de 26 ans qui cherche à reconstruire sa vie après avoir passé deux ans en prison pour le meurtre de son père. Elle est déterminée à récupérer la garde de son fils, Yohan (Antoine Couleau), qui vit chez ses beaux-parents sur l'île de Ouessant.

Pour atteindre son objectif, Angèle s'installe en Normandie et trouve un travail de femme de ménage. C'est là qu'elle rencontre Tony (Grégory Gadebois), un pêcheur taiseux et solitaire. Tony vit avec sa mère, Myriam (Evelyne Didi), et leur relation est empreinte de non-dits et de tensions. Malgré leurs différences, une histoire d'amour improbable se noue entre Angèle et Tony.

Le film explore les thèmes de la rédemption, de la reconstruction, de la maternité et des secondes chances. Angèle doit surmonter son passé difficile et faire face à ses propres démons pour prouver qu'elle est capable d'être une bonne mère. Tony, de son côté, apprend à s'ouvrir et à accepter l'amour d'Angèle, malgré sa nature réservée.

"Angèle et Tony" se distingue par sa mise en scène sobre et réaliste, ainsi que par la justesse de l'interprétation de ses acteurs principaux. Le film a été salué par la critique et a valu à Clotilde Hesme le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2011. C'est un film poignant et émouvant sur le pouvoir de l'amour et de la résilience.