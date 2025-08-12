Inédit : "Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée" avec Artus jeudi 14 août 2025 sur TF1 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, réalisé en 2023 par Olivier Van Hoofstadt, sera diffusé sur TF1 jeudi 14 août 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Sébastien, un contrôleur de train dévoué et professionnel, est sur le point d'être promu et muté dans le sud de la France. Pour son dernier trajet de routine, il doit faire face à une série d'événements inattendus qui transforment son voyage en véritable cauchemar.

À bord du train, il se retrouve avec : Madeleine, une inspectrice sociopathe qui doit valider sa mutation, Adel, un jeune stagiaire d'observation qu'on lui impose, et une panoplie de passagers plus excentriques les uns que les autres.

Entre un conducteur de train qui se prend pour un pilote de chasse et des situations complètement délirantes, ce qui aurait dû être une formalité se transforme en l'une des pires journées de sa vie.

Le film est une comédie déjantée, ponctuée de gags et de situations absurdes qui mettent à rude épreuve le sérieux de Sébastien.

Avec : Artus (Sébastien), Elsa Zylberstein (Madeleine), Benjamin Tranié (Simon), Maël Rouin Berrandou (Adel).