Inédit, le film "La petite sirène" diffusé sur M6 mercredi 20 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 18 août 2025 186
Inédit en clair à la télévision, le film "La petite sirène" des studios Disney, réalisé par Rob Marshall, sera diffusé sur M6 en première exclusivité mercredi 20 août 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Ariel, la benjamine des filles du roi Triton, est une jeune sirène belle et fougueuse dotée d’un tempérament d’aventurière. Rebelle dans l’âme, elle n’a de cesse d’être attirée par le monde qui existe par-delà les flots.

Au détour de ses escapades à la surface, elle va tomber sous le charme du prince Eric. Alors qu'il est interdit aux sirènes d'interagir avec les humains, Ariel sent pourtant qu’elle doit suivre son cœur.

Elle conclut alors un accord avec Ursula, la terrible sorcière des mers, qui lui octroie le pouvoir de vivre sur la terre ferme, mais sans se douter que ce pacte met sa vie - et la couronne de son père - en danger...

Avec : Halle Bailey (Ariel), Jonah Hauer-King (Le prince Eric), Melissa McCarthy (Ursula), Javier Bardem (Le roi Triton), Noma Dumezweni (la reine Selina), Art Malik (Grimsby) et Jessica Alexander (Vanessa).
Dernière modification le lundi, 18 août 2025 12:33
Publié dans Cinéma, Mercredi
