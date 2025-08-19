recherche
"Notre tout petit petit mariage" avec Ahmed Sylla et Camille Lou sur TF1 jeudi 21 août 2025 (vidéo)

mardi 19 août 2025
"Notre tout petit petit mariage" avec Ahmed Sylla et Camille Lou sur TF1 jeudi 21 août 2025 (vidéo)

Jeudi 21 août 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Notre tout petit petit mariage", un film réalisé par Frédéric Quiring, sortie en 2023 au cinéma, avec Ahmed Sylla et Camille Lou.

L'histoire en quelques lignes...

Max et Lou, un couple qui, pour des raisons administratives liées à leur désir d'adopter un enfant, décide de se marier. Ne voulant pas d'une grande cérémonie, ils se promettent de faire un mariage en petit comité, en toute simplicité, uniquement avec leurs deux témoins.

Cependant, leurs plans vont être complètement bouleversés. Sans qu'ils ne le sachent, leurs familles et amis préparent une énorme fête surprise. Alors qu'ils s'attendaient à être quatre, ils se retrouvent avec 300 invités.

Tout va très vite devenir incontrôlable, transformant leur "tout petit petit mariage" en une célébration gigantesque et chaotique, pleine de quiproquos et de situations burlesques.

Avec : Ahmed Sylla (Max), Camille Lou (Lou), Grégoire Bonnet (Charles), Marc Riso (Paul).
