Le film "Après mai" d'Olivier Assayas à revoir sur France 4 jeudi 21 août 2025 (vidéo)

Le film "Après mai" d'Olivier Assayas à revoir sur France 4 jeudi 21 août 2025

mardi 19 août 2025
Le film "Après mai" d'Olivier Assayas à revoir sur France 4 jeudi 21 août 2025

Jeudi 21 août 2025 à 21:00, France 4 diffusera "Après mai", un film d'Olivier Assayas sorti en 2012, qui se déroule au début des années 1970 en région parisienne, quelques années après les événements de Mai 68.

L'histoire en quelques lignes...

Région parisienne, début des années 70.

Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles.

De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque tumultueuse.

À travers des voyages, des relations amoureuses et des discussions passionnées, le film capte l'atmosphère d'une époque de désillusions, où chacun doit trouver sa voie après l'échec des utopies révolutionnaires. C'est un récit intime et mélancolique sur les choix de vie d'une génération.
Dernière modification le mardi, 19 août 2025 11:47
Cinéma
