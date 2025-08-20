"Les blagues de Toto" à revoir sur M6 vendredi 22 août 2025 (vidéo)

Vendredi 22 août 2025 à 21:10, M6 vous proposera de revoir "Les blagues de Toto", un film réalisé par Pascal Bourdiaux sorti en 2020 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Toto est le roi des blagues : changer la température de l'eau de la douche, faire tomber toutes les pommes du rayon fruits et légumes du supermarché, etc... Mais il doit se calmer car sinon, il va se retrouver en pensionnat, mais pour lui c'est plus facile à dire qu'à faire car il ne résiste pas à transformer un moment du quotidien en blague hilarante. Un jour, la Directrice convoque les parents de Toto pour les prévenir qu'elle est fatiguée des plaisanteries de Toto et qu'il a manqué de tuer son fils Igor, en lui tombant dessus pendant la prise d'une photo de classe.

Par la suite, Roger-Justin Petit, le grand Directeur véreux de l'entreprise immobilière à qui appartient la moitié de la ville, charge Duvivier de la sécurité du musée d'art contemporain qu'il a fondé à sa propre gloire et nomme le père de Toto chef comptable. En même temps, il ne réussit pas à persuader Mr William de vendre sa propriété malgré les précédentes pressions et menaces de représailles d'RJP.

Le jour de l'exposition du musée RJP se produit une manifestation des opposants du chef mais Jérôme qui est de garde envers Toto emmène ce dernier assister à l'exposition du musée et lui ordonne de se tenir à carreau. Il retrouve Igor qui est aussi invité avec sa mère pour l'exposition du musée et propose d'inviter Toto à son anniversaire et se lier d'amitié avec lui en lui affirmant qu'aucun autre élève n'est libre ce jour-là car Yassine a foot, Jonas est privé de sortie pendant un an et Olive ainsi que Carole doivent toutes les deux s'occuper du poisson de cette dernière.

Pendant ce temps, Toto fait chuter un serveur en défaisant ses lacets et lui vole son plateau de nourriture pour se goinfrer en manquant de faire chuter une sculpture rattrapée par Igor qui ne la tient pas longtemps. Soudain, RJP, qui vient de faire un discours en annonçant qu'il invite tout le monde à visiter son musée, aperçoit la chute d'une des sculptures qui décapite accidentellement la tête de la statue à son effigie et fait renvoyer Duvivier, car il devait assurer la sécurité.

Avec : Gavril Dartevelle (Toto), Guillaume de Tonquédec (Jérôme), Anne Marivin (Sylvie), Ramzy Bedia (Roger Justin-Petit), Daniel Prevost (Pépé), Pauline Clément (Mlle Jolibois), Jean-François Cayrey (M. William), Isabelle Candelier (Mme Péchoton).