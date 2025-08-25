"L'élève Ducobu" avec Elie Semoun à revoir sur TMC mercredi 27 août 2025 (vidéo)

Mercredi 27 août 2025 à 21:25, TMC vous proposera de revoir "L'élève Ducobu", adapté de la bande dessinée belge du même nom, suit les aventures de Ducobu, un cancre de 11 ans.

L'histoire en quelques lignes...

À l'école primaire Lafontaine, le jeudi 15 juin, l'élève Ducobu dort durant les cours, mais il est rapidement réveillé par son professeur, celui-ci l'obligeant à aller au tableau. Plus tard, son père, Hervé Ducobu, est convoqué chez la directrice pour, encore une fois, entendre que son fils n'est plus admis à l'établissement scolaire du fait de ses mauvaises notes. Après avoir déménagé pour être placé dans un autre établissement nommé l'école Saint-Potache, Ducobu fait la connaissance de son nouveau professeur, Monsieur Gustave Latouche, de ses camarades de classe, ainsi que de sa nouvelle voisine de table, Léonie Gratin.

À la suite d'une petite altercation avec son père, celui-ci menace son fils de le mettre en pension si aucun effort scolaire n'est montré. À la suite des menaces de son père et d'un cauchemar fait pendant la nuit, Ducobu devient motivé pour obtenir de bonnes notes.

Peu après, lors d'un assemblage de maquette dans le jardin, Ducobu père et fils sont invités par la mère de Léonie Gratin pour leur souhaiter la bienvenue dans le quartier. Ducobu, une fois monté dans la chambre de Léonie, invente un prétexte pour soutirer les réponses aux devoirs de lundi et obtient, le lendemain, son tout premier 10 sur 10.

Plus tard dans la journée, Ducobu se dirige dans sa papeterie habituelle nommée « Tout pour le cancre » ; il y revient rendre visite à son fournisseur habituel, Monsieur Kitrich. Sorti de la papeterie, il ressort avec un sonotone, un perroquet et quelques bricoles. Il obtient sa deuxième bonne note à l'aide d'un coussin gonflable lui permettant de copier sur sa voisine Léonie, ainsi que sa troisième bonne note à l'oral, sur les tables de multiplication, à l'aide d'un camarade de classe qui lui souffle les réponses au moyen d'une oreillette...

Avec : Élie Semoun, Vincent Claude, Joséphine de Meaux, Juliette Chappey, Bruno Podalydès, Helena Noguerra et Edgar Givry.