Le film "All Inclusive" de Fabien Onteniente à revoir sur TF1 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025 142
Jeudi 28 août 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir le film "All Inclusive" réalisé par Fabien Onteniente, sorti en 2019, avec Franck Dubosc et François-Xavier Demaison.

L'histoire en quelques lignes...

Gagnant d'un concours et après s'être fait larguer par sa petite amie à l'aéroport, Bruno part seul en Guadeloupe dans un club All Inclusive, le Club Caraibes Princess.

Arrivé sur place il découvre qu'il va être obligé de partager sa chambre d'hôtel avec un célibataire endurci et un poil possessif, Jean-Paul Cisse. Les deux compères vont, au cours de leurs vacances, rencontrer une bande de personnages hauts en couleur.

Ils font ainsi la rencontre de Lulu, une retraitée qui n'a pas froid aux yeux, Édouard Laurent, qui dirige le club et enfin un trio d'amies venues célébrer le divorce de l'une d’entre elles.

Avec : Franck Dubosc (Jean-Paul Cisse), François-Xavier Demaison (Bruno Morin), Josiane Balasko (Lulu), Thierry Lhermitte (Edouard Laurent).
