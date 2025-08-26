Le film "Boyhood" de Richard Linklater à revoir sur France 4 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Boyhood", un film réalisé par Richard Linklater et tourné sur une période de douze ans.

L'histoire en quelques lignes...

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, séparée de son père.

Les déménagements, les amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa jeunesse et le préparent à devenir adulte...

Le film n'a pas d'intrigue spectaculaire ou de rebondissement majeur. C'est plutôt une chronique de la vie quotidienne de Mason et de sa famille. On y découvre les moments marquants de son enfance et de son adolescence :

La vie familiale : Mason vit avec sa sœur aînée, Samantha (Lorelei Linklater), et leur mère, Olivia (Patricia Arquette), qui est divorcée. On les suit à travers les déménagements, les écoles, et les relations compliquées d'Olivia, notamment avec deux beaux-pères alcooliques et violents.

Les relations avec les parents : Son père, Mason Sr. (Ethan Hawke), un musicien bohème et immature, est une figure intermittente mais aimante. On le voit évoluer, mûrir et fonder une nouvelle famille, tout en restant un guide pour son fils.

L'adolescence de Mason : Le film capture avec justesse les étapes de sa vie de garçon puis d'adolescent : les amis, les premiers amours, le harcèlement, l'intérêt pour la photographie et la quête d'identité.

À travers ces petites scènes de vie, "Boyhood" explore le passage du temps et les changements subtils qui façonnent une personne. C'est une œuvre à la fois intime et universelle qui invite le spectateur à réfléchir sur sa propre enfance et sur la façon dont les petites expériences du quotidien nous construisent. Le film se termine alors que Mason est sur le point de commencer ses études universitaires, prêt à affronter le monde adulte.