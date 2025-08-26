"Les vacances de Ducobu" à revoir sur TMC jeudi 28 août 2025 avec Elie Semoun (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à 21:25, TMC vous proposera de revoir "Les vacances de Ducobu", deuxième film de la série dans lequel les tricheries habituelles de Ducobu sont remplacées par une chasse au trésor pleine de rebondissements.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que Ducobu pense passer des vacances tranquilles, son père lui annonce qu'ils passeront tout ce temps libre en compagnie de la famille Gratin. Léonie et sa mère imposent rapidement leur rythme. Et comble de malheur, Ducobu tombe sur monsieur Latouche et mademoiselle Rateau, qui passent leurs vacances en amoureux.

Croyant son été gâché, Ducobu découvre qu'un trésor est perdu sur une île déserte où vivrait un terrible monstre demi-porc, demi-ours, le Pours. Il met donc tout en œuvre pour le retrouver et sauver ses vacances.

De son côté, Mlle Rateau ne supporte pas les incursions de la mère de Latouche dans leur couple et retrouve par la même occasion un ancien petit ami d'adolescence, Esteban, devenu champion de trampoline et animateur sportif au Club Mickey du camping où vont Léonie et Ducobu. Durant ces retrouvailles inattendues, Mlle Rateau se fait aussitôt charmer par ce dernier qui l'invite à dîner dans une soirée plutôt romantique mais cette aventure est très mal vue par M. Latouche, sévèrement jaloux, allant jusqu'à saboter le trampoline de l'athlète qui est victime d'un terrible accident.

Le club étant sans instructeur, monsieur Latouche se propose comme volontaire pour être le nouvel animateur mais, comme d'habitude pour Ducobu, ce dernier est très mal vu allant jusqu'à faire commencer le tournoi par des travaux d'école (une dictée); il change d'avis grâce à l'intervention du directeur.

Désespéré et déterminé à retrouver le trésor, Ducobu utilise ses méthodes de tricherie mais se fait toujours démasquer par Latouche qui à chaque fois lui fait perdre des points . Toutefois, un dernier coup change la donne mais qui sera très déplaisant pour monsieur Latouche.

Avec : Élie Semoun, François Viette, Joséphine de Meaux, Juliette Chappey, Pierre-François Martin-Laval, Helena Noguerra et Edgar Givry.