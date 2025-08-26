Le film "Diabolo Menthe" de Diane Kurys à revoir sur T18 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025, T18 rediffusera "Diabolo Menthe", un film de Diane Kurys sorti en 1977 au cinéma, une chronique autobiographique de l'adolescence au féminin.

L'histoire en quelques lignes...

Les vacances d'été 1963 viennent de se terminer et les deux sœurs Anne (Éléonore Klarwein) et Frédérique Weber (Odile Michel) commencent leur année scolaire dans un lycée parisien pour jeunes filles. Leurs parents sont divorcés et elles ne voient guère leur père que pendant les vacances.

Anne a treize ans, est plutôt réservée mais est aussi très dissipée dans ses études, rêvant d'un garçon rencontré pendant les vacances. Elle vole et ment continuellement et sans scrupules à sa mère et à sa sœur.

Frédérique, elle, a quinze ans et ses études ne sont pas brillantes non plus. Elle joue les adolescentes rebelles : elle a une liaison avec un garçon, qui lui écrit des lettres torrides, elle fume et milite dans un groupe de gauche, alors que la politique est interdite dans le lycée.

Le film, sans réelle intrigue linéaire, se présente comme une succession de "tableaux" qui capturent avec justesse les moments clés de l'adolescence : les amitiés et les conflits entre filles, les professeurs excentriques, les "boums" et les premiers baisers, le tout sur fond de musique des années 60. C'est un portrait à la fois doux et nostalgique, mais aussi réaliste et plein d'humour, de cette période charnière de la vie.