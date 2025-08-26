recherche
Cinéma

Le film "Diabolo Menthe" de Diane Kurys à revoir sur T18 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025 172
Le film "Diabolo Menthe" de Diane Kurys à revoir sur T18 jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025, T18 rediffusera "Diabolo Menthe", un film de Diane Kurys sorti en 1977 au cinéma, une chronique autobiographique de l'adolescence au féminin.

L'histoire en quelques lignes...

Les vacances d'été 1963 viennent de se terminer et les deux sœurs Anne (Éléonore Klarwein) et Frédérique Weber (Odile Michel) commencent leur année scolaire dans un lycée parisien pour jeunes filles. Leurs parents sont divorcés et elles ne voient guère leur père que pendant les vacances.

Anne a treize ans, est plutôt réservée mais est aussi très dissipée dans ses études, rêvant d'un garçon rencontré pendant les vacances. Elle vole et ment continuellement et sans scrupules à sa mère et à sa sœur.

Frédérique, elle, a quinze ans et ses études ne sont pas brillantes non plus. Elle joue les adolescentes rebelles : elle a une liaison avec un garçon, qui lui écrit des lettres torrides, elle fume et milite dans un groupe de gauche, alors que la politique est interdite dans le lycée.

Le film, sans réelle intrigue linéaire, se présente comme une succession de "tableaux" qui capturent avec justesse les moments clés de l'adolescence : les amitiés et les conflits entre filles, les professeurs excentriques, les "boums" et les premiers baisers, le tout sur fond de musique des années 60. C'est un portrait à la fois doux et nostalgique, mais aussi réaliste et plein d'humour, de cette période charnière de la vie.
Dernière modification le mardi, 26 août 2025 13:07
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Constructions fatales&quot; : effondrements d'immeubles & catastrophes nucléaires sur RMC Découverte jeudi 28 août 2025

"Constructions fatales" : effondrements d'immeubles & catastrophes nucléaires sur RMC Découverte jeudi 28 août 2025

26 août 2025 - 14:24

Sur le même thème...

Le film &quot;Coco&quot; avec Gad Elmaleh à revoir sur RMC Story jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Le film "Coco" avec Gad Elmaleh à revoir sur RMC Story jeudi 28 août 2025 (vidéo)

26 août 2025 - 14:07

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 24 août 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

23 août 2025 - 20:03 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL