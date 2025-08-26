recherche
Le film "Coco" avec Gad Elmaleh à revoir sur RMC Story jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 26 août 2025 120
Le film "Coco" avec Gad Elmaleh à revoir sur RMC Story jeudi 28 août 2025 (vidéo)

Jeudi 28 août 2025 à 21:10, RMC Story vous proposera de revoir "Coco" avec Gad Elmaleh, Jean Benguigui, Manu Payet, Pascale Arbillot et Gladys Cohen.

L'histoire en quelques lignes...

Le film suit l'histoire de Simon Bensoussan, surnommé "Coco", un homme d'affaires qui a réussi en partant de rien. Il a fait fortune en inventant une "eau frétillante", un produit se situant entre l'eau plate et l'eau gazeuse.

Obsédé par l'apparence et le luxe ostentatoire, Coco se lance dans l'organisation de la bar-mitsva de son fils, Samuel. Il veut que ce soit l'événement de l'année, une célébration grandiose et extravagante qui en mettra plein la vue à tout le monde.

Cependant, dans son désir de démesure et de reconnaissance sociale, Coco en devient tyrannique et insupportable pour son entourage. Il ne se rend pas compte qu'il s'éloigne de ses proches, qui se désolidarisent progressivement de lui.

Le film est une comédie qui s'inspire d'un des célèbres personnages de scène de Gad Elmaleh, jouant avec les clichés de la réussite et du "bling-bling" sur fond d'humour communautaire.
