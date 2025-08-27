recherche
Inédit, "Les blagues de Toto 2 - Classe verte" diffusé sur M6 vendredi 29 août 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mercredi 27 août 2025 160
Inédit en clair à la télévision, le film "Les blagues de Toto 2 - Classe verte" sera diffusé en première exclusivité sur M6 vendredi 29 août 2025 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Toto et ses camarades d'école partent à la campagne pour une classe verte. Alors que les autres élèves se concentrent sur la découverte de la vie à la ferme, Toto voit cette excursion comme l'occasion parfaite pour inventer de nouvelles blagues et se lancer dans une aventure.

Son attention est rapidement attirée par le comportement suspect des fermiers qui les accueillent et par la rumeur d'un fantôme qui rôderait dans les parages. Toto décide de mener l'enquête, bien décidé à découvrir les secrets qui se cachent derrière ces mystères.

Le film se présente comme une comédie familiale légère et amusante, remplie de gags et de situations cocasses, tout en abordant des thèmes comme la solidarité et l'amitié entre les enfants.
