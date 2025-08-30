"Demain ne meurt jamais" à revoir sur France 3 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

recherche
"Demain ne meurt jamais" à revoir sur France 3 lundi 1er septembre 2025

"Demain ne meurt jamais" à revoir sur France 3 lundi 1er septembre 2025

Lundi 1er septembre 2025 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Demain ne meurt jamais", le 18ème opus de la série des films de James Bond dans lequel Pierce Brosnan incarne 007 pour la deuxième fois. 

Elliot Carver, magnat de la presse et mégalomane, veut déclencher une troisième guerre mondiale afin d'augmenter ses tirages.

Grâce à un instrument perfectionnné permettant de truquer les positions satellites des navires de guerre, il s'apprête à provoquer un conflit armé entre le Royaume-Uni et la Chine.

M, chef des Services secrets britanniques, envoie James Bond à Hambourg, où doit avoir lieu une réception donnée par Carver.

Bond pénètre au siège du CMGN. Il y rencontre Elliot Carver et sa femme, Paris. Il la persuade alors de trahir Carver et de lui révéler des informations le concernant. Il y rencontre aussi Wai Lin, qui feint d'être une journaliste. Carver démasque Bond et fait assassiner Paris.

Bond a cependant retrouvé l'encodeur satellitaire volé aux Américains qui a permis à Carver d'indiquer au Devonshire de fausses coordonnées maritimes et ainsi d'éveiller les soupçons chinois, et il s'est débarrassé des malfrats qui le poursuivaient, dont celui chargé de mettre en scène son suicide.

La crise est à son paroxysme et la flotte britannique a rejoint les côtes chinoises et les forces aériennes chinoises sont déployées et en alerte maximale : la guerre semble inévitable.
