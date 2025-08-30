recherche
Cinéma

Le film "Agent trouble" de Jean-Pierre Mocky à revoir sur Arte lundi 1er septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL samedi 30 août 2025 155
Le film "Agent trouble" de Jean-Pierre Mocky à revoir sur Arte lundi 1er septembre 2025

Témoin d’un étrange fait divers, un jeune marginal confie ses soupçons à sa tante et les met tous les deux en danger… Jean-Pierre Mocky encanaille ses vedettes dans un thriller saupoudré d’humour noir à revoir sur Arte lundi 1er septembre 2025 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

Lors d’une excursion dans les Vosges, Victorien, un jeune marginal, découvre un car de tourisme mystérieusement arrêté sur le bord de la route : tous ses passagers, sans exception, sont morts. Il a juste le temps de dépouiller les malheureux de leurs possessions avant de filer à Paris. Il y raconte son aventure à sa tante Amanda, qui s'ennuie passablement dans son travail d’employée de musée.

Victorien compte utiliser son butin pour faire chanter les responsables de ce qu’il flaire comme une grosse affaire. Voulant le protéger, Amanda en informe son ex-mari, directeur de cabinet au ministère de l’Intérieur.

Pendant ce temps, Alex, un homme qui cache de louches occupations derrière sa vitrine d’antiquaire, apprend que Victorien a été témoin de l’étrange fait divers…

Contre-emplois

En 1987, période faste de sa longue carrière, Jean-Pierre Mocky ne tourne pas moins de trois films. Parmi ceux-ci, Agent trouble, une production plus confortable qu’à l’accoutumée, où il dirige des vedettes nouvelles venues dans son univers. Catherine Deneuve et Richard Bohringer apparaissent ici malicieusement contre-employés, elle en vieille fille arborant une surprenante perruque, lui en dandy méphistophélique spécialisé dans les mauvais calembours.

D’emblée, le film installe une atmosphère pleine d’étrangeté autour d’un personnage d’idéaliste tout feu tout flamme (Tom Novembre), qui cède bientôt la place à sa sympathique tante comme héroïne de cet intrigant suspense.

Morts violentes, personnages tordus, humour en dessous de la ceinture et complot politique… : on est bien chez Mocky, qui convoque un casting délectable pour rejouer à sa manière les motifs du polar.

Publié dans Cinéma
&quot;Piscines de rêve - Lagon en Sologne&quot; lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

"Piscines de rêve - Lagon en Sologne" lundi 1er septembre 2025 sur RMC Story (vidéo)

30 août 2025 - 16:00

&quot;Mission impossible - Dead reckoning&quot; avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

"Mission impossible - Dead reckoning" avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

30 août 2025 - 15:16

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 1er septembre 2025, voici ce qui va se passer dans la 2ème soirée sur M6 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 1er septembre 2025, voici ce qui …

30 août 2025 - 14:40 L'amour est dans le pré

