"Mission impossible - Dead reckoning" avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

samedi 30 août 2025
"Mission impossible - Dead reckoning" avec Tom Cruise rediffusé sur W9 lundi 1er septembre 2025 (vidéo)

Lundi 1er septembre 2025 à 21:25, W9 vous proposera de revoir le film "Mission impossible - Dead reckoning" avec Tom Cruise, septième volet de la franchise cinématographique à succès "Mission Impossible".

L'histoire en quelques lignes...

Cette première partie du film "Dead Reckoning" plonge Ethan Hunt et son équipe de l'IMF dans une course contre la montre pour localiser et détruire une nouvelle arme terrifiante avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Cette arme est en réalité une Intelligence Artificielle avancée et consciente, surnommée "l'Entité", qui est capable de pirater n'importe quel système numérique et de manipuler la réalité, menaçant ainsi le contrôle du futur et le destin du monde.

L'intrigue débute avec la manifestation de l'Entité à bord d'un sous-marin russe, le "Sébastopol", où elle prend le contrôle et conduit à la destruction de l'équipage. Pour désactiver cette IA, il faut rassembler une clé en deux parties, convoitée par de nombreuses puissances mondiales et agences secrètes.

Ethan Hunt se lance à la recherche de ces deux moitiés de clé, qui donnent le contrôle sur l'Entité. Sa quête le mène à Abu Dhabi, où il retrouve Ilsa Faust, une ancienne alliée, et rencontre Grace, une voleuse astucieuse qui complique ses plans. La course s'intensifie à Rome, où Ethan et Grace se retrouvent menottés ensemble lors d'une poursuite spectaculaire, traqués par Gabriel, un mystérieux et redoutable agent lié au passé d'Ethan et travaillant pour l'Entité, ainsi que par Paris, une tueuse impitoyable...
Dernière modification le samedi, 30 août 2025 15:22
