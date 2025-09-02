"Erin Brockovich seule contre tous" avec Julia Roberts à revoir sur NOVO 19 jeudi 4 septembre 2025

Jeudi 4 septembre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Erin Brockovich seule contre tous", un film biographique réalisé par Steven Soderbergh, avec Julia Roberts dans le rôle-titre. Il s'inspire de l'histoire vraie d'Erin Brockovich, une mère célibataire sans emploi qui a mené un procès historique contre une grande entreprise.

L'histoire en quelques lignes...

Erin Brockovich, une femme au chômage, deux fois divorcée et mère de trois enfants, vit des difficultés financières. Après avoir perdu un procès pour un accident de voiture, elle convainc son avocat, Ed Masry, de l'embaucher comme simple archiviste dans son cabinet.

En classant des dossiers, elle découvre une affaire immobilière suspecte, dans laquelle une compagnie de gaz et d'électricité, Pacific Gas and Electric Company (PG&E), rachète de nombreuses maisons dans la petite ville d'Hinkley, en Californie. Elle s'aperçoit que les dossiers contiennent des informations médicales, et commence à enquêter.

Erin, sans formation juridique, se rend sur place et gagne la confiance des habitants. Elle découvre que PG&E est responsable de la pollution de l'eau potable par du chrome hexavalent (chrome 6), une substance hautement toxique, qui a causé de graves problèmes de santé à la population locale, notamment des cancers.

Malgré son manque de diplômes et son style peu conventionnel, Erin mène l'enquête avec une détermination sans faille. Elle rassemble les preuves, convainc les familles de se joindre à une action collective et parvient à persuader son patron, Ed Masry, de l'ampleur de l'affaire.

Grâce à ses efforts, un procès historique en recours collectif est intenté contre PG&E.