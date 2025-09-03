"Burning Days" un thriller politique intense et captivant diffusé sur Arte vendredi 5 septembre 2025

Vendredi 5 septembre 2025 à 20:55, Arte diffusera "Burning Days", un thriller politique qui suit Emre, un jeune procureur idéaliste et inflexible, qui vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie, frappée par une grave sécheresse.

L'histoire en quelques lignes...

Emre Gündüz, jeune procureur débutant, vient de prendre son poste à Yaniklar, une petite ville perdue dans une plaine d’Anatolie. Dès son arrivée, Emre se heurte aux notables locaux, menés par le maire et son fils, un avocat. Ces figures de pouvoir, qui défendent farouchement leurs privilèges, cherchent à le circonvenir et à l'intégrer dans leur système de corruption. Emre, scrupuleux, refuse de se laisser acheter.

L'intrigue s'épaissit lorsqu'il se lie d'amitié avec un jeune journaliste local, Murat, qui lui fournit des preuves de malversations concernant la gestion de l'eau. Peu après, une fête bien arrosée chez le maire dégénère. Emre, drogué à son insu, perd connaissance. À son réveil, il apprend qu'une jeune femme a été retrouvée agressée, et la rumeur l'accuse, ainsi que Murat.

Pris au piège, le procureur se retrouve au centre d'une intrigue complexe où la vérité est de plus en plus difficile à démêler.

Le film explore les thèmes de la corruption, de l'homophobie et du conservatisme, tout en instaurant une tension psychologique et une ambiance poisseuse, avec le désert aride et les gouffres qui entourent la ville comme métaphore du danger et de l'isolement du personnage principal.