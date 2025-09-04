recherche
"Les grandes ondes (à l'ouest)" à revoir sur France 4 samedi 6 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 4 septembre 2025 130
"Les grandes ondes (à l'ouest)" à revoir sur France 4 samedi 6 septembre 2025

Samedi 6 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Les Grandes ondes (à l'ouest)", un film de Lionel Baier sorti en 2013 qui mêle comédie et drame.

L'histoire en quelques lignes...

Avril 1974. Le film suit deux journalistes suisses de la radio, Julie Dujonc-Renens, une jeune journaliste féministe, et Joseph-Marie Cauvin, un grand reporter plus expérimenté et roublard. Ils sont envoyés au Portugal avec leur ingénieur du son, Bob, à bord d'un combi Volkswagen. Leur mission est de réaliser un reportage sur l'aide humanitaire de la Confédération helvétique aux pays pauvres, et plus particulièrement au Portugal.

Cependant, leur voyage ne se déroule pas comme prévu. Ils découvrent que les projets financés par la Suisse sont calamiteux et leur cohabitation dans le bus donne lieu à de nombreuses tensions. Leurs plans sont encore plus bouleversés par l'éclatement soudain de la Révolution des Œillets, qui va les obliger à s'adapter et à couvrir cet événement historique en direct, au-delà des directives initiales de leur radio.

Le film, teinté d'un humour décalé et d'une esthétique inspirée des comédies des années 70, suit ce trio de personnages qui, malgré eux, se retrouvent au cœur d'une révolution pacifique, changeant leurs perspectives et leurs reportages.

