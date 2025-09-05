"Intouchables" avec François Cluzet & Omar Sy à revoir sur TF1 dimanche 7 septembre 2023 (vidéo)

Ce 7 septembre 2025 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir dans Ciné Dimanche le film "Intouchables" réalisée par Olivier Nakache et Éric Toledano, sorti en 2011.

L'histoire en quelques lignes...

Tout les oppose et il était peu probable qu'ils se rencontrent un jour.

Et pourtant. Philippe, un riche aristocrate devenu tétraplégique après un accident de parapente va engager Driss - un jeune Sénégalais tout droit sorti de prison - comme auxiliaire de vie à domicile. Pourquoi lui ? Tout simplement parce qu'il ne regarde pas Philippe avec le même regard de pitié que les autres candidats.

Leurs deux univers vont alors devoir cohabiter, et contre toute attente, de leurs différences va naître une amitié à la fois drôle, forte et émouvante. Leur complicité les rendra même... intouchables.

Avec : François Cluzet (Philippe), Omar Sy (Driss), Anne Le Ny (Yvonne), Audrey Fleurot (Magalie).