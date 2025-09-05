"Je verrai toujours vos visages" de Jeanne Herry diffusé sur France 2 dimanche 7 septembre 2025

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:10, France 2 diffusera "Je verrai toujours vos visages", un film réalisé par Jeanne Herry qui explore le concept de la Justice Restaurative en France.

Depuis 2014, ce dispositif sécurisé et encadré par des professionnels et des bénévoles permet à des personnes victimes et à des auteurs d'infractions de dialoguer et d'échanger.

L'intrigue suit plusieurs personnages impliqués dans ce processus, chacun avec son propre parcours de vie et ses blessures. On découvre :

Des victimes : Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de homejacking, de braquages et de vol à l'arraché, ainsi que Chloé, victime de viols incestueux.

Des auteurs d'infractions : Nassim, Issa et Thomas, condamnés pour vols avec violence.

Le film suit leur engagement dans ces mesures de Justice Restaurative, où ils se retrouvent face à face, non pas dans un cadre judiciaire de jugement, mais dans un espace de parole. Le film met en lumière la confrontation des émotions, la colère, la douleur, mais aussi l'espoir, les prises de conscience et la possibilité de réparation.

À travers des scènes intenses et souvent bouleversantes, le film montre comment ces dialogues peuvent aider les victimes à se reconstruire, et les auteurs à prendre conscience de l'impact de leurs actes, favorisant ainsi une possible réinsertion. L'objectif n'est pas de juger à nouveau, mais de permettre une forme de réparation humaine et psychologique qui dépasse la simple sanction pénale.