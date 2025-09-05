Le film "Jackie" avec Natalie Portman rediffusé sur Arte dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 7 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera le film "Jackie" de Pablo Larraín sorti en 2016 dans lequel Natalie Portman incarne le rôle de Jacky Kennedy.

L'histoire en quelques lignes...

Jackie Kennedy accorde une interview à un journaliste quelques jours après la mort violente de son époux John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 22 novembre 1963 à Dallas.

Pour l'ex-First Lady, c'est l'occasion de relater les quelques jours qui ont suivi ces heures funestes. Par exemple, en dépit des mesures de sécurité considérables prises par l'équipe du président Lyndon B. Johnson, elle demande à accompagner le cercueil de son mari jusqu'au bout.

Robert Kennedy, très proche de son frère et dont les rapports sont tendus avec le nouveau président, lui apporte son soutien indéfectible. La jeune veuve, âgée d'à peine 34 ans, est déterminée à ce que l'héritage de son époux lui survive...

Le film dépeint la force et la vulnérabilité de Jackie Kennedy alors qu'elle navigue dans cette période de deuil public et privé intense.