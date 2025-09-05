recherche
Cinéma

Le film "Whiplash" de Damien Chazelle rediffusé sur T18 dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 5 septembre 2025 151
Le film "Whiplash" de Damien Chazelle rediffusé sur T18 dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 7 septembre 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Whiplash", un film de Damien Chazelle qui suit Andrew Neiman, un jeune batteur de jazz de 19 ans, dans sa quête pour devenir l'un des plus grands de sa génération.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule au sein du prestigieux conservatoire de musique Shaffer à New York. Andrew est repéré par le redoutable et tyrannique Terence Fletcher, le chef d'orchestre de l'ensemble de jazz le plus élitiste de l'école.

Dès lors, la relation entre l'élève et son mentor devient le cœur du film. Fletcher soumet Andrew à des abus verbaux et psychologiques constants, le poussant à l'extrême pour qu'il atteigne la perfection. Andrew s'entraîne avec une détermination obsessionnelle, au point que ses mains saignent et qu'il sacrifie sa vie personnelle, y compris sa relation amoureuse, pour sa musique.

Le film culmine lors d'un concert final où la tension atteint son paroxysme. Après avoir été trahi et humilié par Fletcher, Andrew revient sur scène pour un solo de batterie époustouflant, un véritable face-à-face musical qui laisse le spectateur sans voix. C'est un combat de volonté, d'ambition et de talent qui pose la question du prix de la grandeur et des limites de la pédagogie.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Dimanche en politique&quot;, sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

"Dimanche en politique", sommaire et invités reçus par Francis Letellier le 7 septembre 2025 sur France 3

05 septembre 2025 - 19:16

Sur le même thème...

Le film &quot;Jackie&quot; avec Natalie Portman rediffusé sur Arte dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

Le film "Jackie" avec Natalie Portman rediffusé sur Arte dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

05 septembre 2025 - 15:05

A ne pas manquer...

&quot;The Voice Kids&quot; : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6…

04 septembre 2025 - 10:48 The Voice Kids

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL