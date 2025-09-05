Le film "Whiplash" de Damien Chazelle rediffusé sur T18 dimanche 7 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 7 septembre 2025 à 20:50, T18 rediffusera "Whiplash", un film de Damien Chazelle qui suit Andrew Neiman, un jeune batteur de jazz de 19 ans, dans sa quête pour devenir l'un des plus grands de sa génération.

L'histoire en quelques lignes...

L'histoire se déroule au sein du prestigieux conservatoire de musique Shaffer à New York. Andrew est repéré par le redoutable et tyrannique Terence Fletcher, le chef d'orchestre de l'ensemble de jazz le plus élitiste de l'école.

Dès lors, la relation entre l'élève et son mentor devient le cœur du film. Fletcher soumet Andrew à des abus verbaux et psychologiques constants, le poussant à l'extrême pour qu'il atteigne la perfection. Andrew s'entraîne avec une détermination obsessionnelle, au point que ses mains saignent et qu'il sacrifie sa vie personnelle, y compris sa relation amoureuse, pour sa musique.

Le film culmine lors d'un concert final où la tension atteint son paroxysme. Après avoir été trahi et humilié par Fletcher, Andrew revient sur scène pour un solo de batterie époustouflant, un véritable face-à-face musical qui laisse le spectateur sans voix. C'est un combat de volonté, d'ambition et de talent qui pose la question du prix de la grandeur et des limites de la pédagogie.