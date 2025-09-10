recherche
Inédit : "Donjons & dragons : l'honneur des voleurs" sur M6 vendredi 12 septembre 2025 (vidéo)

mercredi 10 septembre 2025
Inédit : "Donjons & dragons : l'honneur des voleurs" sur M6 vendredi 12 septembre 2025 (vidéo)

Vendredi 12 septembre 2025 à 21:10, M6 diffusera en première exclusivité le film "Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs" qui suit les aventures d'Edgin Darvis, un barde voleur charismatique, et de son amie la barbare Holga Kilgore. 

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir purgé une peine de prison pour un cambriolage raté, ils s'évadent et découvrent que leur ancien allié, le filou Forge Fitzwilliam, est devenu le Seigneur de Padhiver et qu'il a manipulé la fille d'Edgin, Kira.

Pour la récupérer et réparer leur erreur passée, Edgin et Holga se lancent dans une quête épique. Ils forment une équipe improbable avec un sorcier inexpérimenté nommé Simon, un druide métamorphe du nom de Doric et un paladin vertueux, Xenk Yendar.

Leur objectif est de retrouver un artefact puissant pour contrecarrer les plans de Forge, qui est en réalité au service d'une dangereuse Sorcière Rouge, Sofina. Au fil de leur aventure, le groupe doit faire face à des créatures fantastiques, traverser des donjons périlleux et surmonter des obstacles dignes d'une partie de jeu de rôle.

Le film, tout en étant une aventure pleine d'action et de fantaisie, est aussi une comédie. Il se distingue par son humour, ses personnages attachants et ses nombreux clins d'œil au jeu de rôle original. Il explore les thèmes de la famille, de l'amitié et de la rédemption, le tout dans un univers riche et coloré.
Cinéma
"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 15:58

"Australie, la ruée vers l'or" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur RMC Découverte vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 15:58

Culte : "Tatie Danielle" d'Étienne Chatiliez à revoir sur TFX vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 15:36

Culte : "Tatie Danielle" d'Étienne Chatiliez à revoir sur TFX vendredi 12 septembre 2025

10 septembre 2025 - 15:36

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

"La grande librairie" mercredi 10 septembre 2025, les invités reçus pa…

08 septembre 2025 - 18:18 Magazines

