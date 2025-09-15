"Simple comme Sylvain", le film événement de Monia Chokri diffusé sur Arte mercredi 17 septembre 2025 (vidéo)

Mercredi 17 septembre 2025 à 21:00, Arte diffusera "Simple comme Sylvain", une comédie glaçante sur le tourisme de classe, récompensée par le César du meilleur film étranger.

L'histoire en quelques lignes...

Sophia, professeure de philosophie à Montréal, mène une vie intellectuelle et confortable avec Xavier, son compagnon de longue date. Leur relation est stable, mais manque de passion.

Leur quotidien est bouleversé par la rencontre de Sylvain, un charpentier rustre et sensuel engagé pour rénover leur chalet. Entre Sophia et Sylvain, c'est le coup de foudre, une passion ardente qui la pousse à tout quitter pour le suivre.

Le film explore la relation entre ces deux êtres que tout oppose sur le plan social et culturel. Sophia, issue d'un milieu intellectuel, tente d'éduquer Sylvain et de l'intégrer à son monde, tandis que les différences de classe deviennent un obstacle majeur. Les deux amoureux se heurtent à la réalité de leurs origines, à leurs cercles d'amis et à leurs familles, qui renvoient à chacun le reflet de leur incompatibilité.

Au-delà de la comédie romantique, le film de Monia Chokri se fait une dissection de l'amour à l'épreuve des préjugés sociaux et des différences de classe. La passion initiale cède peu à peu la place à la mélancolie et à l'amertume, soulevant la question : l'amour peut-il réellement triompher des déterminismes sociaux ?