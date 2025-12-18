recherche
"Danse avec les stars" : La streameuse Maghla rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 18 décembre 2025 135
"Danse avec les stars" : La streameuse Maghla rejoint le casting de la prochaine saison sur TF1

À l'approche de la diffusion de la nouvelle saison de "Danse avec les stars", TF1 dévoile l'identité d'une nouvelle personnalité : Maghla, la streameuse la plus suivie de France.

Sur le parquet de danse le plus célèbre de France, de nouvelles personnalités d'exception s'élanceront dans une compétition unique !

Après Laure Manaudou, Julien Lieb, Stéphane Bern, Angélique Angarni-FiloponIan Ziering, Emma et Philippe Lellouche, TF1 annonce la participation de Maghla sur la prochaine saison.

Créatrice de contenu incontournable, Maghla s’est imposée comme l’une des figures majeures de la création digitale française. En janvier 2025, elle devient la première créatrice issue du streaming à atteindre le million d’abonnés sur Twitch, un cap historique qui la place parmi les créatrices les plus suivies de sa génération.

Passionnée de jeux vidéo dès l’enfance, Maghla découvre cet univers grâce à ses parents. Après des études dans le numérique, elle se tourne vers la création de contenu, où elle trouve un véritable espace d’expression.

Elle lance sa chaîne Twitch en 2016 et séduit rapidement par sa personnalité sincère et son humour. Au fil des années, Maghla élargit son univers et s’impose également sur YouTube, où elle développe des formats de divertissement incarnés qui rencontrent un large public, bien au-delà du gaming.

Parallèlement, elle est très active sur Instagram, où elle partage des contenus éditorialisés et des shootings visuels très travaillés, affirmant une direction artistique forte et une image mode et lifestyle.

Aujourd’hui, Maghla multiplie les projets : elle développe des formats incontournables sur YouTube, s’impose sur Instagram avec des contenus à la direction artistique affirmée, et anime un podcast parmi les plus écoutés de l’année. Elle collabore régulièrement avec de grandes marques et a participé à plusieurs éditions du GP Explorer, confirmant son ancrage dans des événements d’envergure et son rayonnement auprès du grand public.

Divertissements
