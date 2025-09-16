recherche
Hommage à Robert Redford sur Arte avec la diffusion du film "Et au milieu coule une rivière" mercredi 17 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL mardi 16 septembre 2025 565
Hommage à Robert Redford sur Arte avec la diffusion du film "Et au milieu coule une rivière" mercredi 17 septembre 2025

Afin de rendre hommage à Robert Redford qui vient de disparaître, ARTE modifie sa programmation du mercredi 17 septembre en prime time avec son film "Et au milieu coule une rivière".

L'histoire en quelques lignes...

Le film se déroule au début du XXe siècle dans le Montana et retrace l'histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés par leur père, un pasteur presbytérien. La religion et la pêche à la mouche, deux disciplines qui exigent une grande rigueur, sont les piliers de leur éducation et de leur vie.

Norman (joué par Craig Sheffer), l'aîné, est le plus sage et le plus rationnel. Il part à l'université pour poursuivre ses études, destiné à une carrière d'enseignant.

Paul (interprété par un jeune Brad Pitt), le cadet, est l'esprit libre, un pêcheur à la mouche exceptionnellement doué et instinctif. Il préfère rester dans la région, menant une vie plus tumultueuse et instable, avec un penchant pour les jeux d'argent et les bagarres.

Le film suit l'évolution de leur relation et de leurs destins respectifs, qui divergent malgré le lien profond qui les unit. La rivière, lieu de leurs souvenirs d'enfance et de leur passion commune pour la pêche, est un personnage à part entière. Elle symbolise à la fois l'éternité et le passage du temps, le lieu où leurs vies se rejoignent, même lorsqu'elles semblent prendre des directions opposées.

Le récit, narré par Norman, explore les thèmes de la famille, de la nature, de la relation entre deux frères que tout sépare, et de l'incapacité à sauver ceux qu'on aime le plus.

Le film est une ode à la nature majestueuse du Montana et a été salué pour sa photographie exceptionnelle, qui a d'ailleurs remporté un Oscar.

En complément sur arte.tv :

Le documentaire Robert Redford, l'ange blond de Pierre-Henry Salfati

De son enfance au récent The Old Man & the Gun de David Lowery, Pierre-Henry Salfati parcourt, au fil d’archives, d’extraits de films et d’analyses de spécialistes (son biographe officiel Michael Feeney Callan, le journaliste Serge Kaganski), l’éblouissante carrière d’une légende aux multiples facettes, qui a régné en majesté sur le cinéma hollywoodien, sans renier pour autant ses convictions.

