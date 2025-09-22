recherche
Cinéma

Le film "Manchester by the Sea" avec Casey Affleck à revoir sur Arte mercredi 24 septembre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL lundi 22 septembre 2025 125
Le film "Manchester by the Sea" avec Casey Affleck à revoir sur Arte mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Manchester by the Sea", un drame poignant qui explore les thèmes du deuil, de la culpabilité, et de la difficulté à se reconstruire après une tragédie.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Chandler est un homme à tout faire solitaire et taciturne qui vit à Boston. Sa vie, déjà morne et sans saveur, est bouleversée lorsqu'il apprend le décès soudain de son frère aîné, Joe, qui vivait à Manchester-by-the-Sea, sa ville natale. De retour chez lui pour les funérailles, Lee découvre qu'il a été désigné comme le tuteur légal de son neveu adolescent, Patrick.

Cette nouvelle, en plus de la tristesse du deuil, confronte Lee à un passé tragique qu'il a tenté d'enterrer. Le film révèle à travers des flashbacks un drame familial qui a détruit sa vie quelques années plus tôt et l'a éloigné de sa femme, Randi, et de la communauté de sa ville. Lee, brisé par la culpabilité et la douleur, a du mal à faire face à ses responsabilités et à renouer avec son neveu.

Le film, récompensé notamment par l'Oscar du Meilleur Acteur pour Casey Affleck et celui du Meilleur Scénario Original, se distingue par sa justesse émotionnelle et sa capacité à dépeindre la douleur avec une sobriété bouleversante.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère&quot; avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

"La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

22 septembre 2025 - 15:55

Sur le même thème...

&quot;La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère&quot; avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

"La loi d'Alexandre - Le portrait de sa mère" avec Gérard Jugnot sur T18 mercredi 24 septembre 2025

22 septembre 2025 - 15:55

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 24 septembre 2025, les invités reçus pa…

22 septembre 2025 - 14:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL