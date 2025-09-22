Le film "Manchester by the Sea" avec Casey Affleck à revoir sur Arte mercredi 24 septembre 2025

Mercredi 24 septembre 2025 à 21:00, Arte rediffusera "Manchester by the Sea", un drame poignant qui explore les thèmes du deuil, de la culpabilité, et de la difficulté à se reconstruire après une tragédie.

L'histoire en quelques lignes...

Lee Chandler est un homme à tout faire solitaire et taciturne qui vit à Boston. Sa vie, déjà morne et sans saveur, est bouleversée lorsqu'il apprend le décès soudain de son frère aîné, Joe, qui vivait à Manchester-by-the-Sea, sa ville natale. De retour chez lui pour les funérailles, Lee découvre qu'il a été désigné comme le tuteur légal de son neveu adolescent, Patrick.

Cette nouvelle, en plus de la tristesse du deuil, confronte Lee à un passé tragique qu'il a tenté d'enterrer. Le film révèle à travers des flashbacks un drame familial qui a détruit sa vie quelques années plus tôt et l'a éloigné de sa femme, Randi, et de la communauté de sa ville. Lee, brisé par la culpabilité et la douleur, a du mal à faire face à ses responsabilités et à renouer avec son neveu.

Le film, récompensé notamment par l'Oscar du Meilleur Acteur pour Casey Affleck et celui du Meilleur Scénario Original, se distingue par sa justesse émotionnelle et sa capacité à dépeindre la douleur avec une sobriété bouleversante.