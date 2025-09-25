recherche
"Dans la cour" avec Catherine Deneuve & Gustave Kervern sur France 4 samedi 27 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 25 septembre 2025
"Dans la cour" avec Catherine Deneuve & Gustave Kervern sur France 4 samedi 27 septembre 2025

Samedi 27 septembre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Dans la cour", un film de Pierre Salvadori qui raconte l'histoire d'un musicien devenu concierge qui aide une retraitée angoissée par une fissure dans son immeuble, nouant ainsi une amitié improbable.

L'histoire en quelques lignes...

Antoine (joué par Gustave Kervern), un musicien quarantenaire en pleine crise existentielle, décide brusquement d'arrêter sa carrière et se fait embaucher comme concierge dans un vieil immeuble de l'est parisien.

Il y rencontre Mathilde (jouée par Catherine Deneuve), une jeune retraitée généreuse et impliquée dans la vie de la copropriété.

L'angoisse de Mathilde grandit après la découverte d'une fissure sur le mur de son salon, la menant peu à peu à une panique et une obsession concernant l'effondrement imminent de l'immeuble.

Antoine, lui-même en difficulté, se prend doucement d'amitié pour cette femme qu'il voit glisser vers la folie. Ensemble, ils forment un duo maladroit, drôle et solidaire qui tente de traverser cette mauvaise passe.

Le film explore avec humanité et une touche de comédie dramatique les thèmes de la solitude, de la dépression et de la reconstruction.
Publié dans Cinéma
