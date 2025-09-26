"Retour chez ma mère" à revoir sur TF1 dimanche 28 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:10, TF1 rediffusera "Retour chez ma mère", une comédie d'Éric Lavaine, sortie en 2016, avec Alexandra Lamy et Josiane Balasko.

L'histoire en quelques lignes...

Stéphanie, architecte d'une quarantaine d'années, se retrouve du jour au lendemain sans emploi suite à la faillite de son cabinet. Contrainte par les circonstances, elle doit retourner vivre chez sa mère, Jacqueline, à Angoulême, le temps de se refaire une situation.

L'accueil est chaleureux, mais la cohabitation s'avère rapidement difficile. La vie à deux est pleine de frictions, entre les habitudes envahissantes de la mère (appartement surchauffé, musiques d'un autre temps, conseils maternels incessants) et le besoin d'indépendance de la fille.

La situation s'envenime lorsque le reste de la fratrie de Stéphanie — son frère Nicolas et sa sœur Carole — débarque pour un dîner de famille. Ce repas devient l'occasion d'un grand déballage de règlements de compte, de jalousies, et de révélations sur des secrets de famille, souvent hilarantes et parfois plus touchantes.

Le film explore les thèmes de la famille, des relations mère-fille et de la difficulté pour les adultes de se détacher du cocon familial, tout en naviguant entre comédie et réalisme.

Avec : Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner et Philippe Lefebvre.