"Quantum of Solace" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 28 septembre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL vendredi 26 septembre 2025 142
"Quantum of Solace" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 28 septembre 2025 (vidéo)

Dimanche 28 septembre 2025 à 21:10, France 2 rediffusera "Quantum of Solace", le 22ème opus de la série des films de James Bond avec Daniel Craig qui incarne pour une deuxième fois l'agent secret .

L'histoire en quelques lignes...

Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond compte bien poursuivre ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé... Mr White arrive à s'enfuir.

James Bond se rapproche de la belle et combative Camille, qui elle aussi cherche à se venger. Elle le mène sur la piste de Dominic Greene, un homme d'affaires et personnage important de l'organisation. L'agent secret va rapidement découvrir que Greene tente de prendre le contrôle de l'une des ressources naturelles les plus importantes au monde en se servant de la puissance de l'oganisation et en manipulant la CIA et le gouvernement britannique.

007 doit garder une longueur d'avance sur la CIA, les terroristes et M, pour couper court aux plans de Greene ainsi qu'à l'organisation.
