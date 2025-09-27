recherche
"The Father" avec Anthony Hopkins à revoir sur France 3 lundi 29 septembre 2025 (vidéo)

"The Father" avec Anthony Hopkins à revoir sur France 3 lundi 29 septembre 2025 (vidéo)

Lundi 29 septembre à 21:10, France 3 rediffusera le "The Father" réalisé en 2020 par Florian Zeller, adapté de sa propre pièce de théâtre, et mettant en vedette Anthony Hopkins et Olivia Colman.

L'histoire en quelques lignes...

Anthony a bientôt 80 ans. Il vit seul dans son appartement de Londres et refuse toutes les aides-soignantes que sa fille, Anne, tente de lui imposer. Cette dernière y voit une nécessité d'autant plus grande qu’elle ne pourra plus passer le voir tous les jours : elle a en effet pris la décision de partir vivre à Paris pour s’installer avec l’homme qu’elle vient de rencontrer…

Mais alors, qui est cet étranger sur lequel Anthony tombe dans son salon, et qui prétend être marié avec Anne depuis plus de dix ans ? Et pourquoi affirme-t-il avec conviction qu'ils sont chez eux, et non chez lui ? Anthony est-il en train de perdre la raison ? Quelque chose semble se tramer autour de lui, comme si le monde, par instant, avait cessé d’être logique.

Égaré dans un labyrinthe de questions sans réponse, Anthony tente désespérément de comprendre ce qui se passe autour de lui.
