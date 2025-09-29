"Connasse, princesse des cœurs" avec Camille Cottin à revoir sur NOVO 19 mercredi 1er octobre 2025

Mercredi 1er octobre 2025 à 21:10, NOVO 19 rediffusera "Connasse, princesse des cœurs", une comédie réalisée intégralement en caméra cachée avec Camille Cottin.

Camilla (interprétée par Camille Cottin, reprenant son personnage de la série de sketchs Canal+ "Connasse"), une jeune femme trentenaire foncièrement égocentrique et pleine d'un complexe de supériorité, en a assez de sa vie "ordinaire" et du monde du travail. Elle est persuadée qu'elle mérite un destin exceptionnel, digne d'une altesse royale.

Après une rencontre fortuite avec Stéphane Bern (le spécialiste des têtes couronnées), elle prend sa décision : elle part à Londres avec l'objectif de séduire et d'épouser le Prince Harry pour devenir enfin la princesse qu'elle estime être en droit de devenir.

Son voyage au Royaume-Uni est une succession de situations burlesques et embarrassantes. Camilla utilise son culot et son absence totale de filtre pour tenter de s'introduire dans les cercles royaux et d'approcher le prince, provoquant le scandale et testant la patience des Britanniques par son arrogance et son comportement irrévérencieux, le tout filmé en caméra cachée.