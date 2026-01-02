recherche
"Les 100 lieux qu'il faut voir" : le canal de la Marne au Rhin, dimanche 4 janvier 2026 sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 2 janvier 2026 175
"Les 100 lieux qu'il faut voir" : le canal de la Marne au Rhin, dimanche 4 janvier 2026 sur France 5

Dimanche 4 janvier 2026 à 21:00, France 5 diffusera un numéro inédit de la collection documentaire "Les 100 lieux qu'il faut voir" qui vous proposera un voyage sur le canal de la Marne au Rhin.

C’est un projet qui durera près de 100 ans, déchaînera les passions et ne cessera d’être modifié, reporté, abandonné puis de nouveau à l’ordre du jour… Mis à l’étude dès 1780, le canal de la Marne au Rhin ne doit finalement son salut qu’à un seul homme : Charles-Etienne Collignon.

Commencé en 1838, le canal, long de plus de 300 km, sera mis en service en 1853. Il deviendra un élément crucial du commerce et du développement économique de la région, permettant le transport de nombreuses marchandises. Profondément remanié et aménagé depuis son ouverture, il est aujourd’hui encore un itinéraire très emprunté, notamment par les plaisanciers.

De Nancy, pour qui le canal fut véritablement vecteur de développement, à Strasbourg, ce ruban d’eau traverse de nombreux ouvrages exceptionnels, et permet aussi de mieux appréhender l’histoire de la région.

