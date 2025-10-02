recherche
"Madame Hyde" avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025
"Madame Hyde" avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 4 octobre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "Madame Hyde", une variation moderne et féminine du classique "L'étrange cas du docteur Jekyll et de M. Hyde" de Robert Louis Stevenson.

L'histoire en quelques lignes...

Madame Géquil (interprétée par Isabelle Huppert), est une professeure de physique timide et peu assurée dans un lycée professionnel de banlieue. Elle est chahutée par ses élèves et peu respectée par ses collègues, mais elle s'intéresse particulièrement à Malik, un élève talentueux, mais perturbateur et en fauteuil roulant.

Un soir d'orage, alors qu'elle travaille seule dans son laboratoire, elle est frappée par la foudre au milieu de ses équipements électriques. Cet accident la laisse inconsciente.

À son réveil, Madame Géquil se sent différente, imprégnée d'une force nouvelle, mystérieuse et dangereuse. En journée, elle devient plus confiante, plus inspirée et réussit à capter l'attention de ses élèves grâce à de nouvelles méthodes d'enseignement, devenant étonnamment efficace.

Cependant, la nuit, elle est prise de somnambulisme et se transforme en son alter ego, Madame Hyde, une entité incandescente et violente. Cette face cachée se manifeste par des actes de destruction et de violence dans le quartier, qui finissent par la rattraper.

Le film explore ainsi la transformation de cette enseignante effacée en une figure puissante et ambiguë, sur fond de problématiques liées à l'éducation, à la banlieue et à la dualité de la personnalité.
Cinéma, Samedi
Suivez nous...

