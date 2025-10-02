recherche
Cinéma

"Ceux qui travaillent" avec Olivier Gourmet à revoir sur T18 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 2 octobre 2025 251
"Ceux qui travaillent" avec Olivier Gourmet à revoir sur T18 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 4 octobre 2025 à 21:05, T18 rediffusera "Ceux qui travaillent", un film dramatique suisse de 2018, réalisé par Antoine Russbach et interprété par Olivier Gourmet.

L'histoire en quelques lignes...

Frank (Olivier Gourmet) est un cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, un bourreau de travail qui a consacré sa vie à son entreprise et à sa réussite matérielle. Il gère, depuis son bureau en Suisse, les déplacements des porte-conteneurs à travers le monde.

Sa vie bascule lorsqu'il est confronté à une situation de crise à bord d'un cargo. Frank prend, seul et dans l'urgence, une décision radicale et moralement douteuse pour protéger les intérêts de son employeur (impliquant notamment un clandestin). Cette décision lui coûte finalement son poste : il est contraint de démissionner.

Profondément ébranlé et trahi par le système auquel il a tout donné, Frank se retrouve au chômage et perd tous ses repères. Il est forcé de remettre toute sa vie en question, notamment sa relation avec sa famille qu'il a négligée.

Le film suit son parcours alors qu'il affronte le vide professionnel, l'hypocrisie de son milieu et tente de retrouver son humanité et de se reconnecter avec sa plus jeune fille.

Le film dresse un portrait implacable du capitalisme sauvage et de l'aliénation au travail à travers le prisme d'un cadre qui découvre la brutalité et l'inhumanité du système après en avoir été lui-même un rouage essentiel.
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

02 octobre 2025 - 21:00

Sur le même thème...

&quot;Madame Hyde&quot; avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

"Madame Hyde" avec Isabelle Huppert à revoir sur France 4 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

02 octobre 2025 - 15:18

A ne pas manquer...

&quot;Un dimanche à la campagne&quot;, les invités de Frédéric Lopez le 5 octobre 2025 sur France 2

"Un dimanche à la campagne", les invités de Frédéric Lopez le 5 octobr…

02 octobre 2025 - 21:00 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...

© 2004-2025 Les coulisses de la télévision - Jean-Marc VERDREL