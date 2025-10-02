"Ceux qui travaillent" avec Olivier Gourmet à revoir sur T18 samedi 4 octobre 2025 (vidéo)

Samedi 4 octobre 2025 à 21:05, T18 rediffusera "Ceux qui travaillent", un film dramatique suisse de 2018, réalisé par Antoine Russbach et interprété par Olivier Gourmet.

L'histoire en quelques lignes...

Frank (Olivier Gourmet) est un cadre supérieur dans une grande compagnie de fret maritime, un bourreau de travail qui a consacré sa vie à son entreprise et à sa réussite matérielle. Il gère, depuis son bureau en Suisse, les déplacements des porte-conteneurs à travers le monde.

Sa vie bascule lorsqu'il est confronté à une situation de crise à bord d'un cargo. Frank prend, seul et dans l'urgence, une décision radicale et moralement douteuse pour protéger les intérêts de son employeur (impliquant notamment un clandestin). Cette décision lui coûte finalement son poste : il est contraint de démissionner.

Profondément ébranlé et trahi par le système auquel il a tout donné, Frank se retrouve au chômage et perd tous ses repères. Il est forcé de remettre toute sa vie en question, notamment sa relation avec sa famille qu'il a négligée.

Le film suit son parcours alors qu'il affronte le vide professionnel, l'hypocrisie de son milieu et tente de retrouver son humanité et de se reconnecter avec sa plus jeune fille.

Le film dresse un portrait implacable du capitalisme sauvage et de l'aliénation au travail à travers le prisme d'un cadre qui découvre la brutalité et l'inhumanité du système après en avoir été lui-même un rouage essentiel.