"Skyfall" avec Daniel Craig à revoir sur France 2 dimanche 5 octobre 2025 (vidéo)

vendredi 3 octobre 2025
Dimanche 5 octobre 2025 à 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir "Skyfall", le 23ème opus de la sage James Bond réalisé par Sam Mendes qui marque un retour aux sources en approfondissant le personnage de Bond, en montrant ses faiblesses et ses doutes.

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau président de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité.

Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond.

Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre.

Au cours de sa mission, Bond va devoir affronter ses démons intérieurs et redécouvrir ses racines. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel…

Avec : Daniel Craig (James Bond), Judi Dench (M), Javier Bardem (Raoul Silva), Ralph Fiennes (Gareth Mallory), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Bérénice Lim Marlohe (Séverine), Albert Finney (Kincade), Ben Whishaw (Q).
