"The Magdalene Sisters" : l'histoire vraie des couvents de l’horreur en Irlande sur Arte lundi 6 octobre 2025

dimanche 5 octobre 2025
Lundi 6 octobre 2025 à 20:55, Arte diffusera "The Magdalene Sisters", un drame irlando-britannique réalisé par Peter Mullan qui dénonce l'enfermement brutal et la maltraitance des jeunes femmes dans les "Magdalene Laundries" en Irlande, des institutions gérées par des religieuses.

L'histoire en quelques lignes...

L'intrigue principale se déroule dans le comté de Dublin en 1964 et suit le destin de trois jeunes femmes dont la vie est brisée par le jugement moral de la société et de l'Église :

Margaret, violée par son cousin lors d'un mariage, est envoyée au couvent par sa famille pour "expier la honte" qu'elle représente.

Bernadette, une orpheline jugée trop jolie et trop aguicheuse par la direction de son orphelinat, est considérée comme "une menace" et est transférée aux Sœurs de la Madeleine.

Rose (souvent appelée Patricia), une jeune fille mère, est séparée de son bébé et enfermée pour son "péché" de maternité hors mariage.

Ces trois jeunes femmes sont confrontées à la vie cauchemardesque du couvent, dirigé par la redoutable Sœur Bridget. Elles sont forcées de travailler comme des esclaves dans la blanchisserie de l'établissement (les Magdalene Laundries), subissant des abus physiques, psychologiques et émotionnels, au nom de la prière et de l'expiation de leurs prétendus péchés.

Le film, basé sur des faits largement authentiques (le dernier de ces couvents n'a fermé qu'en 1996), montre l'oppression institutionnalisée et la solidarité qui se crée entre ces femmes rejetées, jusqu'à leur tentative désespérée de s'échapper. C'est une dénonciation implacable d'un système dévoyé qui a profondément marqué l'histoire de l'Irlande.

&quot;En société&quot; dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

"En société" dimanche 5 octobre 2025, sommaire et invités reçus par Emilie Tran Nguyen sur France 5

05 octobre 2025 - 15:50

