"Beginners" avec Ewan McGregor & Mélanie Laurent sur France 4 mardi 7 octobre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025 200
Mardi 7 octobre 2025 à 21:05, France 4 rediffusera "Beginners", une comédie dramatique réalisée par Mike Mills (2010), inspirée de sa propre vie.

L'histoire en quelques lignes...

Oliver (Ewan McGregor), illustrateur de Los Angeles qui collectionne les déceptions amoureuses. Sa vie est bouleversée par deux événements majeurs :

Le coming out tardif de son père, Hal (Christopher Plummer). Suite au décès de son épouse, Hal annonce à l'âge de 75 ans qu'il est homosexuel. Il commence alors une nouvelle vie avec une énergie et un bonheur retrouvés, rejoignant la communauté gay avec enthousiasme.

La mort de Hal : Hal décède quelques années plus tard, laissant à Oliver son chien philosophe (Cosmo) et le poids de son héritage émotionnel.

Alors qu'il fait son deuil et se penche sur la relation de ses parents et ses propres échecs sentimentaux, Oliver fait la rencontre d'Anna (Mélanie Laurent), une actrice française pétillante et imprévisible.

Le film alterne entre des flashbacks retraçant les dernières années de Hal, où il croque la vie à pleines dents en tant que "débutant" en amour, et l'histoire d'Oliver avec Anna, qui, elle aussi, a du mal à s'engager.

Beginners est une œuvre douce-amère qui explore les thèmes du deuil, de la crise existentielle, de la complexité des relations humaines et de la possibilité de "recommencer" (d'être un "débutant") en amour et face à la vie, quel que soit son âge.

Publié dans Cinéma, Mardi
