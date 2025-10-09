"The End of Violence" avec Andie MacDowell à revoir sur France 4 Samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "The End of Violence", un film de Wim Wenders qui explore les thèmes de la surveillance, de la violence dans les médias et de l'anonymat à l'ère de l'image.

L'histoire en quelques lignes...

Deux hommes sont engagés pour éliminer un producteur de cinéma qui a fait fortune grâce à l'exploitation de la violence. Mais le lendemain, ce sont leurs corps qu'on retrouve décapités.

L'inspecteur Doc Block est chargé de l'enquête. Il reconstitue le puzzle d'un scenario plausible. Ray Bering, ex-scientifique de la NASA travaillant pour un projet top secret, est par hasard témoin d'une partie des meurtres sur l’écran de contrôle de son laboratoire. Les images qu'il réussit à obtenir sont bizarrement floues. Il prend alors conscience qu'il est lui-même observé.

Le film se révèle être une réflexion prémonitoire sur la déshumanisation par l'image, où la quête d'un homme pour l'anonymat et la vérité est confrontée à un système étatique tout-puissant qui prétend vouloir mettre fin à la violence en la contrôlant, remettant en question la nature même de la liberté à l'ère du tout-visuel.

Avec : Andie MacDowell, Gabriel Byrne, Bill Pullman.