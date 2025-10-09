recherche
Cinéma

"The End of Violence" avec Andie MacDowell à revoir sur France 4 Samedi 11 octobre 2025

0
Partages
Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL jeudi 9 octobre 2025 209
"The End of Violence" avec Andie MacDowell à revoir sur France 4 Samedi 11 octobre 2025

Samedi 11 octobre 2025 à 21:00, France 4 rediffusera "The End of Violence", un film de Wim Wenders qui explore les thèmes de la surveillance, de la violence dans les médias et de l'anonymat à l'ère de l'image.

L'histoire en quelques lignes...

Deux hommes sont engagés pour éliminer un producteur de cinéma qui a fait fortune grâce à l'exploitation de la violence. Mais le lendemain, ce sont leurs corps qu'on retrouve décapités.

L'inspecteur Doc Block est chargé de l'enquête. Il reconstitue le puzzle d'un scenario plausible. Ray Bering, ex-scientifique de la NASA travaillant pour un projet top secret, est par hasard témoin d'une partie des meurtres sur l’écran de contrôle de son laboratoire. Les images qu'il réussit à obtenir sont bizarrement floues. Il prend alors conscience qu'il est lui-même observé.

Le film se révèle être une réflexion prémonitoire sur la déshumanisation par l'image, où la quête d'un homme pour l'anonymat et la vérité est confrontée à un système étatique tout-puissant qui prétend vouloir mettre fin à la violence en la contrôlant, remettant en question la nature même de la liberté à l'ère du tout-visuel.

Avec : Andie MacDowell, Gabriel Byrne, Bill Pullman.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

09 octobre 2025 - 14:11

Sur le même thème...

&quot;Meurtres à Mont-de-Marsan&quot; avec Cécile Rebboah & Isabelle Gélinas sur France 2 samedi 11 octobre 2025

"Meurtres à Mont-de-Marsan" avec Cécile Rebboah & Isabelle Gélinas sur France 2 samedi 11 octobre 2025

09 octobre 2025 - 12:01

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France 5 samedi 11 octobre 2025

"Echappées belles" en Martinique avec Brice-Laurent Dubois sur France …

09 octobre 2025 - 14:11 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...