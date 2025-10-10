recherche
vendredi 10 octobre 2025
Inédit : "Retribution" avec Liam Neeson sur TF1 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

Dimanche 12 octobre 2025 à 21:10, TF1 diffusera "Retribution", un film réalisé par Nimród Antal avec Liam Neeson qui se déroule presque entièrement en huis clos dans une voiture.

L'histoire en quelques lignes...

Matt Turner (Liam Neeson), un homme d'affaires travaillant à Berlin, est un père de famille accaparé par son travail.

Un matin, alors qu'il conduit ses deux enfants à l'école, il reçoit un appel d'un téléphone caché dans sa voiture. L'inconnu au bout du fil lui annonce qu'une bombe a été placée sous son siège et celui de ses enfants.

L'assaillant mystérieux lui donne alors une série d'ordres à exécuter tout au long de la journée, menaçant de faire exploser la bombe, tuant Matt et sa famille, s'ils tentent de sortir du véhicule ou de ne pas suivre ses instructions.

Une course contre-la-montre s'engage dans les rues de Berlin, transformant le trajet quotidien en un piège mortel en huit clos dans la voiture. Matt doit obéir à l'inconnu, tout en cherchant désespérément un moyen de sauver ses enfants et de comprendre pourquoi il est la cible de cette machination.

Avec : Liam Neeson (Matt Turner), Noma Dumezweni (Angela Brickmann), Lilly Aspell (Emily Turner), Jack Champion (Zach Turner).
Publié dans Cinéma, Dimanche
Suivez nous...