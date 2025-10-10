Inédit : "Sur les chemins noirs" avec Jean Dujardin sur France 2 dimanche 12 octobre 2025 (vidéo)

Adapté de l’œuvre de Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs est une ode à la résilience et aux paysages oubliés de la France.
L'histoire en quelques lignes...
Pierre, un célèbre explorateur et écrivain, voyage régulièrement à travers le monde en quête d’aventures. Un soir, il escalade la façade d’un hôtel, ivre, et fait une chute de plusieurs étages. Le choc le plonge dans un coma profond.
À son réveil, alors qu’il tient à peine debout et contre l’avis de tous, il décide de parcourir la France à pied en empruntant les chemins oubliés.
Un voyage unique et hors du temps où le comédien s’élance dans les pas de Sylvain Tesson à la rencontre de l’hyper-ruralité.
Avec : Avec Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï, Dylan Robert...